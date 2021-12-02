Как антитела уничтожают вирусы

Каждый тип антител уникален и подходит к своему типу инфекции, как ключ с замком. К примеру, на поверхности коронавируса имеются особые структуры, похожие на шипы (spikes). Антитела ориентируются именно на них, чтобы захватить вирус. Облепленный антителами вирус уже не может проникать в клетки и заражать организм. Этот способ именуется барьерным.

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Антитела – что это? Особые белки, обнаруживающие и обезвреживающие чужеродные структуры в организме. Они спасают нас от токсинов, микробов и вирусов. Считается, что антитела сами не уничтожают патогены, только обезвреживают, налипают на их поверхность.

А вот уничтожают вирус другие белки – иммуноглобулины. Обычно человек выздоравливает, если все патогены ликвидированы или если заблокированы антителами.

В человеческом организме к квинтиллиону антител это миллион триллионов. Человеческий организм не умеет производить белки четко по заказу, если инструкция к их созданию не прописана в ДНК. По сути, сталкиваясь с новой инфекцией, мы начинаем производить множество антител, их количество настолько велико, что некоторые из них попадают в цель.

Например, ученые насчитали 255 типов антител, которые вырабатываются у больных COVID-19, но только 27 из них оказались эффективными. При этом ученые отметили, что в случае с коронавирусом организм опирался на знания о таком типе инфекции, то есть не действовал совсем наугад.

Новое открытие в работе антител

Новое исследование показывает, что антитела способны еще и изменять структуру вируса, мешая ему правильно крепиться к клеткам человеческого тела. Ученые экспериментировали с моноклональными антителами против вируса Зика и лихорадки Денге, однако они уверены, что результаты пригодятся и для других патогенов.

Денге – это только модельный вирус, который мы использовали в наших экспериментах, но мы думаем, что подобная стратегия антител может быть широко применима к любому вирусу. Возможно, антитела сначала пытаются нейтрализовать вирусы с помощью барьерного метода, а если не получается, они прибегают к методу изменения структуры,

– отметили ученые.

При этом для нейтрализации вирусов посредством изменения их структуры требуется меньше антител, чем для классического барьерного метода.

Ранее ученые выяснили, что вакцинированные люди с прорывными инфекциями COVID-19 выделяют меньше вируса, чем те, кто не вакцинирован и инфицирован.