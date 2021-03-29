Коронавирус может заражать не только клетки верхних дыхательных путей, но также пищеварительную систему и кровеносные сосуды. Ученые определили еще одну мишень для SARS-CoV-2 – клетки полости рта.

Авторы нового исследования напомнили, что слюна людей, зараженных коронавирусом, содержит высокую концентрацию SARS-CoV-2, как и мазки со слизистой носа, используемых для ПЦР-тестирования. Чаще всего патоген попадает туда через слизь и мокроту с кашлем или насморком, однако остается открытым вопрос, откуда берется коронавирус в слюне пациентов без респираторных симптомов.

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Потенциальная способность вируса инфицировать несколько участков организма может объяснить широкий спектр симптомов, с которыми сталкиваются пациенты с COVID-19, включая такие признаки, как потеря вкуса, сухость во рту или возникновение сыпи в полости рта,

– сообщили авторы.

Как проходило исследование

Исследователи изучили ткани полости рта здоровых людей, чтобы определить участки, которые могут быть наиболее восприимчивы к коронавирусу. В некоторых клетках слюнных желез и тканях, выстилающих ротовую полость, ученые обнаружили РНК для двух ключевых белков, необходимых коронавирусу для проникновения в организм – рецептор АПФ2 и фермент TMPRSS2.

После этого эксперты проанализировали образцы тканей во рту у живых и умерших пациентов с COVID-19 и выяснили, что у умерших больных РНК SARS-CoV-2 присутствовала в чуть более чем половине образцов слюнных желез. Более того, в тканях слюнной железы двух пациентов ученые обнаружили специфические последовательности вирусной РНК, которые указывают на то, что клетки активно создают новые копии вируса. Позже исследователи определили, что инфицированная ткань, скорее всего, была источником вируса в слюне.

На следующем этапе исследования ученые взяли образцы слюны у восьми бессимптомных носителей коронавируса и объединили их с искусственно выращенными здоровыми клетками. В результате слюна двух пациентов заразила здоровые клетки. Ученые сделали вывод, что люди с бессимптомным коронавирусом могут в том числе заражать других через слюну.

Слюна играет важную роль в распространении коронавируса

Наконец, чтобы изучить связь между такими симптомами, как сухость во рту и потеря вкуса, исследователи собрали слюну у добровольцев с легким и бессимптомным COVID-19. У тех участников, которые сообщали о подобных симптомах, вирус был обнаружен в слюне. Исследователи сделали вывод, что зараженные клетки полости рта могут играть более значительную роль в распространении инфекции в организме, чем считалось ранее.