Нашли еще один неожиданный фактор, который влияет на болезненность месячных

Болезненная менструация (дисменорея) может быть вызвана различными причинами, от эндометриоза до инфекционного воспаления. Самое большое и первое в своем роде исследование выявило еще один серьезный фактор этого неприятного для многих женщин состояния – загрязненный воздух.

Как проходило исследование

Ученые изучили данные о состоянии здоровья 296 тысяч женщин от 16 до 55 лет. В выборку исследования были включены только те участницы, у которых до 2000 года не была диагностирована дисменорея.

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Чтобы оценить долгосрочную связь этой патологии с воздействием загрязненного воздуха, специалисты также воспользовались информацией из Тайваньской базы данных мониторинга качества воздуха, сосредоточившись на концентрации оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и частиц диаметром менее 2,5 микрометра.

Влияние грязного воздуха на менструацию

Авторы исследования обнаружили, что с 2000 по 2013 годы 4,2% участниц впервые обратились к врачу с жалобами на болезненные менструации. Наибольший риск этого расстройства был у девушек и женщин с низким уровнем дохода, которые живут в урбанизированных районах.

Важным открытием было то, что коэффициент риска развития дисменореи увеличивался от 16,7 до 33,1 раза для женщин и девочек из районов с наиболее загрязненной атмосферой в сравнении с теми, кто живет в местах с лучшей экологией.

Этот риск увеличивало повышение уровня всех вредных химических соединений, однако наибольший негативный эффект имело длительное воздействие крупных загрязняющих частиц.

Ученые еще не знают, каков механизм этого влияния, однако одним из факторов может быть длительный эмоциональный стресс, который переживают женщины в районах с плохой экологией. Исследователи подчеркнули, что в любом случае эти результаты наглядно демонстрируют необходимость государственной стратегии по сокращению выбросов в атмосферу, которые значительно влияют на здоровье людей.