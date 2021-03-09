Если вы заметили, что стали хуже спать, долго не можете заснуть, а днем томитесь от сонливости, возможно, все дело в черепно-мозговой травме, которую перенесли в прошлом. Даже легкое сотрясение мозга может серьезно и надолго лишить вас здорового сна.

Ученые из Университета Калифорнии решили проверить гипотезу о том, что черепно-мозговые травмы могут быть связаны с расстройствами сна, на которые жалуются многие пациенты с такими повреждениями в анамнезе.

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Новое исследование

Исследователи проанализировали данные за последние двадцать лет более 98,7 тысячи ветеранов вооруженных сил США, которые перенесли ЧМТ и сравнили их с таким же количеством ветеранов без ЧМТ. Из исследования исключили участников, которые с самого начала наблюдений сообщали о нарушениях сна.

Черепно – мозговые травмы и сон

Результаты показали, что у 23% ветеранов с черепно-мозговыми травмами в течение 14 лет развились расстройства сна и сохранялись в течение двух лет минимум. В то же время в контрольной группе нарушения сна были выявлены только у 16% участников. Так, у 11% ветеранов с травмами развилось апноэ во сне, у 12% – бессонница, в то время, как в контрольной группе эти показатели составили примерно 8% и 7% соответственно.

После корректировки данных с учетом различных факторов риска расстройств сна, таких как диабет, курение, употребление психоактивных веществ, ученые пришли к выводу, что черепно-мозговые травмы повышают вероятность развития таких нарушений более чем на 40%.

Эта связь была особенно сильной у пациентов, перенесших легкое сотрясение мозга по сравнению с теми, кто получил тяжелые и средне-тяжелые черепно-мозговые травмы.