В своей публикации ученые Оксфордского университета сообщили, что от ишемической болезни сердца, вызванной сужением коронарных артерий, ежегодно во всем мире умирают около 9 миллионов человек.

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Новое исследование

До настоящего момента вопрос о том, увеличивает ли потребление мяса риск сердечно-сосудистых заболеваний, оставался дискуссионным.

Ученые провели обзор 13 крупных когортных исследований, в которых в общей сложности приняли участие более 1,4 миллиона человек. Все добровольцы прошли детальную оценку пищевых привычек и рациона, состояние их здоровья отслеживалось в течение 30 лет.

Красное мясо негативно влияет на сердце

Анализ данных показал, что каждые съеденные 50 граммов необработанного красного мяса в день сверх нормы (рекомендуемая ежедневная порция составляет 85 граммов) повышают риск ишемической болезни сердца на 9%.

При увеличении потребления на 50 граммов обработанного мяса, например, бекона или ветчины, этот риск возрастает на 18%.

Авторы обзора также озвучили хорошие новости для тех, кто любит курицу или индейку: потребление мяса домашней птицы в любых количествах не связано с вероятностью развития ишемической болезни сердца.