Нашли еще один вред пассивного курения

Крупнейшее исследование, проведенное во Франции добавило в список опасности пассивного курения еще одну угрозу: вероятность развития ревматоидного артрита у женщин, имевших влияние табачного дыма. В том числе у тех, кто никогда не курил.

Чтобы отследить потенциальную связь пассивного курения и ревматоидного артрита, ученые воспользовались результатами проспективного когортного исследования E3N-EPIC, которое проводилось во Франции с 1990 года.

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Как происходило исследование

В нем участвовали около 80 тысяч взрослых женщин, средний возраст составил 49 лет. Через 11,7 года наблюдательного периода ревматоидный артрит диагностировали у 698 участниц.

Авторы исследования оценили влияние пассивного курения на основании анкет участниц, в которых они отвечали на вопросы о том, как часто сталкивались с табачным дымом в детстве и сколько проводят времени в одном помещении с курящими людьми.

Влияние пассивного курения

После этого ученые разделили женщин на группы в зависимости от того, курят ли они сами, и был ли у них этот опыт раньше, после чего скорректировали данные с учетом разных факторов, включая индекс массы тела и уровень образования.

Примерно каждая седьмая женщина (13,5%) подвергалась воздействию табачного дыма в детстве, а большая часть сообщили (53,6%) о нем во взрослом возрасте.

Авторы исследования выяснили также, что пассивное курение напрямую связано с риском развития ревматоидного артрита у женщин, причем преимущественно у некурящих.

Примечательно, что это заболевание развивалось раньше у тех участниц, которые подвергались воздействию дыма сигарет в детстве.