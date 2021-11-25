Новое исследование действия галлюциногенов

Исследование показало снижение симптомов тревоги и депрессии и увеличение ощущения счастья среди людей, которые сообщали о потреблении психоделических препаратов в небольших количествах или в микродозах, по сравнению с теми, кто этого не делал.

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Микродозирование предполагает регулярное самостоятельное введение психоделических веществ в количествах, достаточно малых, чтобы не нарушать нормальное когнитивное функционирование.

В крупнейшем исследовании микродозирования психоделических веществ приняли участие более 8 500 человек из 75 стран с помощью анонимной системы самоотчета – примерно половина соблюдали режим микродозирования, а половина – нет.

ЛСД и грибы лечат психические заболевания

Во время сравнения этих двух групп была четкая связь между микродозированием и меньшим количеством симптомов депрессии, тревоги и стресса, что важно, учитывая высокую распространенность этих состояний и значительные проблемы, которые они вызывают,

– отметили ученые.

Исследование также является первым, в котором систематически изучается практика наложения или комбинирования микродоз психоделических средств с другими веществами, которые могут максимизировать пользу.

"Эти выводы доказывают пользу употребления микродоз психоделиков для лечения психических расстройств и улучшения самочувствия, а не просто для того, чтобы получить кайф", – подчеркнули ученые.

Ранее ученые обнаружили, что ЛСД буквально меняет определенные функции мозга. Это вещество открывает для него возможность действовать вне рамок, которые диктует анатомия.