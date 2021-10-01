Новое исследование последствий гриппа и коронавируса

Исследователи проанализировали медицинские карты 273,6 тысячи американцев, у которых подтвердился COVID-19, а также 114 тысяч пациентов, перенесших грипп. В целом ученые выделили девять ключевых симптомов, которые могут длиться несколько месяцев после выздоровления от обеих вирусных инфекций.

Также по теме: Витамин Д для детей и подростков: определяем правильную дозировку

Это нарушение дыхания, боли в животе, тревожность и депрессия, боль в груди и горле, когнитивные нарушения, утомляемость, головная, мышечная и другие виды боли.

Постковидний синдром случается вдвое чаще

Анализ данных показал, что долгосрочные последствия гриппа – совсем не редкое явление, однако с ними сталкиваются почти на 50% реже, чем после коронавируса. Да, о длительных симптомах после гриппа сообщили примерно 30% пациентов, в то время, как после COVID-19 – 42% участников исследования.

Кроме того, неприятные последствия гриппа в среднем проходят значительно раньше по сравнению с коронавирусом. По оценкам ученых, 37% пациентов, перенесших COVID-19 имеют хотя бы один симптом через шесть месяцев после заражения.

У кого чаще всего сохраняются негативные последствия болезни

В ходе исследования ученые также выяснили, что характер и частота длительных симптомов COVID-19 значительно отличались в различных группах пациентов. Да, старики и мужчины чаще страдают от одышки и нарушений когнитивных способностей, в то время, как женщины и пациенты молодого возраста больше жалуются на головную боль, тревожность и депрессию.

Недавно Американская компания Novavax начала испытания новой вакцины, которая будет защищать и против коронавируса, и против гриппа. Известно, что компания начинает тестирование препарата с участием людей.