Нашли еще одно лекарство, которое было предназначено не для этого, но лечит коронавирус

Метаанализ четырех крупных исследований подтвердил, что ингаляционные кортикостероиды способны защитить от осложнений COVID-19 не только людей с астмой, но и других пациентов.

Новое исследование эффективности лекарств против астмы

Специалисты из Канады провели метаанализ четырех клинических испытаний, в которых оценивалась эффективность будесонида и циклесонида – кортикостероидов для астматиков.

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В исследованиях STOIC, PRINCIPLE, CONTAIN и Covis Pharma в целом участвовали 2 317 амбулаторных пациентов, в трех из них в возрасте 37 – 45 лет, еще в одном – 64 года и старше. Авторы метаанализа сосредоточились на оценке симптомов до 14 дня использования препаратов.

Лекарства против астмы улучшают течение коронавируса

Ученые обнаружили, что показатели симптоматического улучшения были выше у добровольцев открытых исследований, а не плацебо-контролируемых. Но даже в испытаниях с участием контрольной группы вероятность любого положительного эффекта была на 92,5% выше по сравнению со стандартным лечением.

Так, в исследовании STOIC в группе пациентов, принимавших 800 мкг будесонида дважды в день, показатели госпитализации были на 90% ниже по сравнению с пациентами, которые получали только стандартное лечение. У добровольцев, которые использовали ингалятор дважды в день, значительно быстрее исчезли симптомы COVID-19, по сравнению с контрольной группой.

Авторы метаанализа пришли к выводу, что эти препараты потенциально могут быть использованы в терапии COVID-19, однако предупредили, что все исследования имели серьезные ограничения. В частности, все они проводились в разные периоды пандемии, в том числе в самом начале, когда было гораздо меньше данных о прогрессировании заболевания и тяжести рисков.

Ранее американская фармкомпания объявила об успешном завершении II фазы клинических испытаний нового препарата против COVID-19 под названием Paxlovid. Эффективность в снижении риска госпитализации и смертности составляла 89% – эти данные оказались настолько впечатляющими, что производитель запросил у FDA разрешение на экстренное применение лекарств.