Нашли еще одно негативное влияние черепно-мозговых травм

После черепно-мозговой травмы функции поврежденных нейронов могут взять на себя другие клетки мозга. Но новое исследование показывает, что такая пластичность нашего главного органа тоже имеет пределы.

Человеческий мозг отличается удивительной гибкостью и способностью восстанавливать утраченные нейронные связи. Но до сих пор ученые мало знали о влиянии черепно-мозговой травмы на длительную функцию зрения.

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Новое исследование черепно-мозговых травм

Чтобы приблизиться к пониманию этих процессов, группа исследователей решила выяснить, как нейроны реагируют на зрительные стимулы через две недели и три месяца после легкого повреждения первичной зрительной коры. Эксперимент проводился на взрослых мышах.

Способность воспроизводить отмершие связи характерна и в сенсорных зонах зрительной коры. Эта область мозга – конечный компонент зрительного пути, что отвечает за получение и обработку зрительных впечатлений.

К первичной зрительной коре ведут нервные волокна зрительного излучения, которые несут нервные импульсы от сетчаток обоих глаз. Эти нейроны обычно чувствительны к разным зрительным стимулам, таким как цвет или направление движения. Предварительно обработанные данные передаются в следующие области зрительной коры.

Травмы мозга влияют на зрение

Это исследование показало, что хотя первичная зрительная кора осталась в значительной степени невредимой после травмы головного мозга, количество нейронов в ней уменьшилось на 35%. Причем эта потеря в большей степени затронула тормозные, а не возбуждающие нейроны, которые стимулируют действие в клетках-мишенях.

После черепно-мозговой травмы менее половины выделенных нейронов были чувствительными к зрительным стимулам (32% через две недели после травмы, 49% через три месяца после травмы) по сравнению с 90% клеток зрительной коры в контрольной группе. Активность нейронов после травмы мозга снижалась почти втрое, а клетки имели худшую пространственную ориентацию.

Вывод

Общие результаты означают, что даже незначительные поверхностные травмы мозга вызывают долгосрочные нарушения зрения, которые сохраняются в течение нескольких месяцев после происшествия.