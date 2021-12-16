Нашли еще одно негативное влияние дефицита витамина B12

Ирландские ученые выяснили, что дефицит витамина B12 удваивает вероятность развития депрессии у пожилых людей. Поэтому для них столь важно сбалансированное питание.

Важность витамина В12

В12 важен для правильного формирования эритроцитов, работы нервной системы и синтеза ДНК. Если человек не получает этого вещества в достаточном количестве с пищей или добавками, может развиться ряд неприятных симптомов: усталость, слабость, запор, потеря аппетита и веса. Также наблюдается дезориентация и ухудшение памяти – вплоть до деменции.

Также на тему Как тренировать иммунитет: полезные советы для улучшения защиты организма

Пожилые люди особенно восприимчивы к дефициту этого витамина. Это происходит из-за того, что с возрастом организм синтезирует меньше соляной кислоты, что затрудняет усвоение В12. В связи с этим дефицит может возникнуть у людей с желудочно-кишечными расстройствами, такими как целиакия или болезнь Крона.

Дефицит В12 вызывает депрессию

Новое исследование показывает, что нехватка витамина В12, если ее не лечить в течение 4 лет, приводит к депрессии у пожилых людей. Риск развития расстройства увеличивается на 51%.

Ученые также проверили, имеет ли подобное влияние витамин В9 – фолиевая кислота. Однако дефицит этого вещества не отразился на психологическом состоянии пациентов. Этот витамин также играет немаловажную роль в формировании и работе нервной системы.

В каких продуктах больше всего витамина В12

Избежать дефицита витамина В12 помогут яйца. Этот продукт содержит множество белков и других важных веществ. Одно яйцо содержит около 7% суточной порции B12. Также поможет молоко: одна чашка содержит 18% от суточной потребности в витамине. Богаты этим веществом и морепродукты, а также ученые рекомендуют есть говяжью печень.