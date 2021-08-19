Сейчас люди едят намного больше фруктозы, чем когда-либо прежде. Одна из причин этого – широкое использование фруктозного кукурузного сиропа в пищевой промышленности.

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В новом исследовании выяснили биологические механизмы влияния фруктозы на здоровье. Ученые фокусировались на том, как она действует на ворсинки, которыми устлан тонкий кишечник. Благодаря этим ворсинкам, поверхность кишечника увеличивается, что способствует лучшему усвоению питательных веществ.

Фруктоза меняет кишечник

Ученые провели эксперимент на мышах, в ходе которого половина грызунов получала пищу с высоким содержанием фруктозы, а другая часть – стандартное питание. Результаты показали, что у мышей, получавших фруктозу, кишечные ворсинки были длиннее на 25-40%, чем у грызунов из контрольной группы. Удлинение ворсинок связано с более интенсивным всасыванием питательных веществ, набором веса и отложением жира.

Ученые добавили, что сама по себе фруктоза не вредна – опасно ее чрезмерное употребление. Ее слишком много в современной пище, организм человека не приспособлен к такому ее количеству.

Что уже было известно вреде фруктозы