В новом исследовании ученые проверили, как влияет степень загрязненности воздуха в офисах на мышление и способность к концентрации людей, которые в них работают.

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Новое исследование влияния грязного воздуха

Ученые наблюдали за 300 офисными работниками в шести странах. Участникам было от 18 до 65 лет, они работали не менее трех дней в неделю, у каждого было постоянное место в офисе.

Рабочее место каждого человека было обеспечено сенсорами, которые в реальном времени фиксировали загрязненность воздуха частицами PM2.5, концентрацию углекислого газа, температуру и влажность воздуха. Углекислый газ в научной работе был маркером качества проветривания помещений.

Также у всех участников на телефоне было приложение, с помощью которого они периодически проходили когнитивные тесты, оценивающие скорость мышления, способность фокусироваться и состояние рабочей памяти.

Грязный воздух негативно влияет на когнитивные способности

Исследование показало, что скорость мышления и способность к концентрации внимания замедлялись, когда увеличивалась концентрация PM2.5 и углекислого газа. На рабочую память участников влияли только показатели углекислого газа. По мере увеличения обоих показателей, участники медленнее и хуже справлялись с тестами.

Авторы работы отметили, что в настоящее время вентиляция и фильтрация воздуха в помещениях – актуальная тема в связи с пандемией COVID-19. Новое исследование подчеркивает важность очистки воздуха в поддержке когнитивных способностей и производительности работников.

Ученые провели крупнейшее исследование о связи шума дорожного движения и поездов с риском деменции. Они считают, что борьба с шумом может стать важной частью профилактики заболеваний, которая сопровождаются этим синдромом.