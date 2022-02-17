Нашли еще одно негативное влияние коронавируса на здоровье

Исследование показывает, что COVID-19 связан с повышенным риском расстройств психического здоровья, включая тревогу, депрессию и расстройства сна, в течение года после первичного заражения.

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Некоторые исследования предполагают, что люди с COVID-19 могут подвергаться повышенному риску тревоги и депрессии. Но комплексная оценка проявлений психического здоровья у людей с коронавирусом в течение года еще не проводилась.

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Чтобы решить эту проблему, исследователи использовали данные из национальных баз данных здравоохранения Министерства по делам ветеранов США, чтобы оценить состояние психического здоровья у людей после положительного результата теста на коронавирус в период с марта 2020 года по январь 2021 года.

Они сравнили данные 153 848 человек и сопоставили их с двумя контрольными группами без COVID-19. Участниками были преимущественно белые мужчины со средним возрастом 63 года.

Группу COVID-19 разделили на тех, кто был или не был госпитализирован во время острой фазы инфекции, и была собрана информация о других факторах, включая возраст, расу, пол, образ жизни и историю болезни. Затем исследователи наблюдали за всеми тремя группами в течение одного года.

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По сравнению с неинфицированной контрольной группой, люди с COVID-19 показали на 60% выше риск возникновения любого психического диагноза.

Когда исследователи отдельно исследовали расстройства психического здоровья, они обнаружили, что COVID-19 был связан с дополнительными 24 на 1000 людей с расстройствами сна в течение года, 15 на 1000 с депрессивными расстройствами, 11 на 1000 со снижением нейрокогнитивных функций. Риски были самыми высокими у людей, госпитализированных во время острой фазы COVID-19, но были существенные даже среди тех, кто не был госпитализирован.

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