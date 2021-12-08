Сколько нужно спать
Американский Центр контроля и профилактики заболеваний считает 7 – 8 часов в сутки оптимальная продолжительность сна для взрослых.
Читайте также: Тревожные расстройства: почему чаще всего возникают, как их вовремя диагностировать и преодолеть
А крупные популяционные исследования показывают, что как короткий, так и очень длительный сон связаны с повышенным риском сердечных приступов и инсультов, а также прогрессированием атеросклероза, диабета, ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Новое исследование влияния марихуаны на сон
В новом исследовании приняли участие более 20 тысяч взрослых в возрасте от 20 до 59 лет. Данные были собраны Национальным центром статистики здравоохранения (NCHS) для оценки состояния здоровья и питания взрослых и детей в Соединенных Штатах.
Марихуана нарушает сон
Исследование показало, что взрослые, которые употребляют марихуану более двадцати дней в течение месяца, на 64% чаще спят меньше 6 часов в сутки и на 76% чаще спят более 9 часов.
При этом потребление марихуаны менее 20 дней в течение последнего месяца не создавало проблем со сном, но люди на 47% были более склонным спать по девять и больше часов в сутки
Вас может также заинтересовать – легализация марихуаны: смотреть видео