Нашли еще одно негативное влияние марихуаны на здоровье

Кажется, ученые не зря сомневаются в снотворных свойствах каннабиса. По последним данным, марихуана, наоборот, может ухудшить сон, особенно у людей, которые ее постоянно употребляют.

Сколько нужно спать

Американский Центр контроля и профилактики заболеваний считает 7 – 8 часов в сутки оптимальная продолжительность сна для взрослых.

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А крупные популяционные исследования показывают, что как короткий, так и очень длительный сон связаны с повышенным риском сердечных приступов и инсультов, а также прогрессированием атеросклероза, диабета, ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Новое исследование влияния марихуаны на сон

В новом исследовании приняли участие более 20 тысяч взрослых в возрасте от 20 до 59 лет. Данные были собраны Национальным центром статистики здравоохранения (NCHS) для оценки состояния здоровья и питания взрослых и детей в Соединенных Штатах.

Марихуана нарушает сон

Исследование показало, что взрослые, которые употребляют марихуану более двадцати дней в течение месяца, на 64% чаще спят меньше 6 часов в сутки и на 76% чаще спят более 9 часов.

При этом потребление марихуаны менее 20 дней в течение последнего месяца не создавало проблем со сном, но люди на 47% были более склонным спать по девять и больше часов в сутки

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