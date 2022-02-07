Нашли еще одно негативное влияние ожирения

Новое исследование канадских ученых показало, что когнитивные возможности взрослых ухудшаются из-за ожирения.

Хорошо известно, что избыточный вес оказывает плохое влияние на здоровье человека. По данным ВОЗ, повышенный индекс массы тела (ИМТ) является одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, нарушений опорно-двигательной системы и некоторых онкологических заболеваний. При этом риск этих проблем со здоровьем возрастает с увеличением ИМТ.

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Но это далеко не все проблемы, с которыми сталкиваются полные люди. Новое исследование канадских ученых показало, что увеличение жировых отложений негативно влияет и на когнитивные способности человека, особенно на скорость обработки информации.

Новое исследование ожирения

Ученые оценили количество жира в организме у 9 166 участников исследования. Также 6 733 человека прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ) для измерения абдоминального жира, который окружает органы. Одновременно в ходе МРТ проанализировали мозг с пониженным притоком крови. В изучении связи между ожирением и работой головного мозга приняли участие люди в возрастном диапазоне от 30 до 75 лет, чуть более 56% из них – женщины.

Лишний вес отрицательно влияет на интеллект

Результаты работы показывают, что стратегии предотвращения или уменьшения избыточного жира в организме могут сохранить когнитивные функции,

– отметили ученые.

Кроме того, связь между жировыми отложениями и более низкими когнитивными показателями сохранялась, даже если эксперты принимали во внимание сердечно-сосудистые факторы риска (например, диабет или высокое давление) или сосудистое повреждение головного мозга.

Как определить норму своего веса

В этом поможет индекс массы тела (ИМТ). Есть обычная формула, которая поможет найти этот показатель для взрослых: ИМТ = вес поделить на рост в квадрате. На наличие лишнего веса указывают показатели от 25 до 29,9, если у вас ожирение, показатель будет больше 30.

Для детей и подростков невозможно определить постоянные показатели ИМТ, которые соответствуют норме для всех возрастных и половых групп. Поэтому для них используются специальные таблицы, в которых указаны нормальные границы для каждого возраста.