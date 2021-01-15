Из-за пандемии коронавируса значительно возросло количество близоруких детей. Это связано с тем, что дети больше времени проводят дома, перед экранами и книгами.

Ученые проанализировали данные обследования зрения 123 535 детей в возрасте от 6 до 13 лет из 10 школ китайской провинции Шандунь, пишет JAMA Ophtalmology.

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Сбор данных проводился с 2015 по 2020 год, их окончательный анализ был проведен в июле 2020 года. С 2015 по 2019 годы динамика увеличения количества близоруких детей была стабильной. В 2020 году, указывают ученые, произошел скачок: доля близоруких детей в возрасте шести-восьми лет увеличилась.

Больше всего выросли показатели среди шестилетних: с 5,7% до 21,5%. Для старших детей (10-13 лет) этот показатель изменился не так заметно.

Почему так происходит

Авторы не ставят под сомнение то, что рост распространенности близорукости связан с тем, что дети стали больше времени проводить дома, смотреть в экраны или в книги. Однако некоторые детали остаются неясными. Например, ученые не могут дать точный ответ, почему дети всех возрастов пострадали неодинаково.

Сложно объяснить, в частности, почему среди младших детей, которые на карантине делают меньше заданий, рост распространения близорукости оказался самым быстрым. Возможно, дети из этой группы более чувствительны к изменению внешних факторов.

Что делать

Ученые указывают, что результаты их исследования не говорят о том, что школы нельзя закрывать на карантин, чтобы спасти зрение детей. Знания о рисках близорукости должны помочь разработать методы предупреждения в сегодняшних условиях. Специалисты считают, что детям необходимо уменьшать экранное время, быть на расстоянии хотя бы одного метра от экрана компьютера и проводить некоторое время вне дома.