Новое исследование влияния ВИЧ

Ученые исследовали здоровье сердца и сосудов 1099 пациентов, у которых был диагностирован ВИЧ, начиная с 2015 года. Почти все добровольцы были мужчинами (89%), 96% имели вирусную нагрузку благодаря терапии.

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Ангиография сердца выявила признаки ишемической болезни сердца у 54% участников, примерно у четверти из них – в легкой и обратимой форме. Однако у 17% обследование подтвердило обструктивную болезнь коронарной артерии.

Проблемы с сердцем у людей с ВИЧ

Когда ученые проанализировали факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, оказалось, что каждый четвертый участник исследования курит, каждый пятый имеет повышенный уровень холестерина, 42% страдают от повышенного давления и практически регулярно принимают высокоактивную ретровирусную терапию. И хотя эти препараты повышают риск болезней сердца, авторы исследования не обнаружили связи с этим приемом.

Мы скорректировали данные с учетом сроков, прошедших с установления диагноза ВИЧ-инфекции, и оказалось, что ни один из распространенных препаратов не ассоциируется с ухудшением здоровья сердца,

– подчеркнули ученые.

Ученые также определили, что каждые 5 лет вероятность развития атеросклероза у пациентов с ВИЧ увеличивается на 20%, а степень тяжести заболевания – на 23%. Особенно уязвимы мужчины: у них риск развития атеросклероза повышен почти в 2,5 раза и на 95% больше вероятность тяжелой формы.

Ранее ученые сумели полностью подавить ВИЧ у подопытных мышей. Они добились этого с помощью синтетических белков, которые усиливают иммунный ответ организма в ответ на патоген.