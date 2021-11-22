Нашли еще одно негативное влияние высокого давления

Пожилые люди с гипертонией более чем в 2,44 раза чаще сталкиваются с эпилепсией, чем их сверстники с нормальным давлением. При этом диабет, курение и другие факторы такого влияния не имеют.

Болеют не только дети

Эпилепсия проявляется не только в детстве, медицинская практика показывает, что почти у трети пациентов заболевание возникает в пожилом возрасте. При этом по распространенности среди возрастных пациентов она занимает третье место после инсультов и болезней, связанных с деменцией.

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Сами ученые уточняют, что пока нет данных о том, как именно гипертония связана с развитием эпилепсии пожилого возраста. Однако они увидели корреляцию и рекомендуют пациентам с высоким давлением обратить внимание на риски.

Высокое давление может вызвать эпилепсию

Ученые отметили, что с повышенным артериальным давлением будет сталкиваться все больше людей во всем мире. Уменьшить риск развития эпилепсии у пожилых людей можно, если лечить гипертонию.

Обычно эпилепсию, которая проявляется у пожилых людей, связывают с церебрально-васкулярными заболеваниями, например, с инсультом. Однако нынешнее исследование показало, что именно гипертония – основной фактор риска развития эпилепсии, даже с учетом перенесенного кровоизлияния в мозг.

Ранее ученые выяснили, что увеличение потребления натрия (соли) на 1000 мг в сутки повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 18%. А увеличение потребления калия (больше всего в бананах) на 1000 мг в сутки снижает этот риск на 18%.