Ученые воспользовались базой исков о компенсации убытков в связи с несчастными случаями на работе с 2001 по 2018 год, которая содержит данные об 11 миллионах работников из Калифорнии. Авторы исследования сравнили эту информацию с данными о погоде в штате за тот же период.

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Жара провоцирует несчастные случаи

Исследование показало, что в дни, когда температура воздуха превышала 32 градуса Цельсия, риск повреждений на работе увеличивался на 6 – 9% по сравнению с днями, когда температура была 10 – 15 градусов.

При усилении жары до 37 градусов количество несчастных случаев увеличивалось на 10 – 15%.

Какая работа самая опасная во время жары

Наиболее опасными жаркие дни были для людей, которые работали на улице, например, в сельском хозяйстве и на стройках. Травматизм также увеличивался при работе в помещении: на фабриках риск увечий при температуре выше 35 градусов рос примерно на 7% в сравнении с показателями дней, когда столбики термометров колебались около отметки в 15 градусов по Цельсию.

Количество травм, связанных с жарой, в Калифорнии начало снижаться в 2005 году. Ученые связывают это с тем, что в штате приняли программу по их предупреждению. Документ требует обязательное наличие воды, навесов и регулярных перерывов (пять минут каждый час) при работе на улице при температуре выше 35 градусов.

Ученые обнаружили, что на работах, связанных с наибольшим воздействием жары, чаще заняты люди из бедных районов. То есть, неравенство накладывает отпечаток на риск травм, связанных с высокой температурой окружающего воздуха.

Согласно подсчетам авторов исследования, в Калифорнии около 15 тысяч несчастных случаев на работе в год случается из-за жары. Ученые указывают, что эти данные вызывают особое беспокойство в контексте изменения климата: ожидается, что жарких дней будет все больше.