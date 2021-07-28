Нашли еще одно полезное свойство квашенины

Ферментирована еда может быстро улучшать состав микробиоты и снижать уровень воспаления. Диета, богатая клетчаткой, не продемонстрировала такого эффекта за 10 недель.

Хроническое воспаление способствует развитию ряда опасных болезней, включая сердечно-сосудистые и сахарный диабет 2 типа. Определенные изменения в составе микробиоты кишечника, которых можно добиться изменением диеты, потенциально способны противостоять этому состоянию.

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Как происходило новое исследование

В новом исследовании ученые из Стэнфордского университета оценили, как действуют на микробиоту и хроническое воспаление два типа пищи – ферментированная и с высоким содержанием клетчатки.

Клетчатка является пребиотиком, то есть, создает хорошие условия для развития полезных бактерий в кишечнике. Ее много во фруктах, овощах и цельнозерновых продуктах. Ферментированная еда (квашеная капуста, йогурт, мясо и другие) содержит полезные бактерии – пробиотики.

В исследовании участвовали 36 здоровых добровольцев. Половина из них в течение 10 лет получала пищу с большим количеством ферментированных продуктов, рацион второй половины был богат клетчаткой. Авторы исследования брали образцы крови и кала у участников перед началом эксперимента, в течение 10 недель исследования и после его окончания.

Польза ферментированной пищи

Они обнаружили, что у тех, кто ел много ферментированной пищи, в крови стала ниже концентрация 19 воспалительных маркеров, а микробиота кишечника стала более разнообразной.

Это фактор, свидетельствующий о том, что состав микробиоты стал здоровее.

У людей, которые были в группе, получающей пищу с большим количеством клетчатки, таких изменений не было. У них ученые нашли только начальные признаки положительных изменений в микробиоте кишечника.

Мы ожидали, что у клетчатки есть более универсальный полезный эффект, в том числе на разнообразие микробиоты. Данные свидетельствуют о том, что потребление большого количества клетчатки в течение короткого времени недостаточно для увеличения разнообразия микробиоты,

– отметили ученые.

Главным выводом исследования ученые считают то, что даже при небольших изменениях диеты можно добиться быстрых изменений в составе кишечной микробиоты и реакциях иммунной системы.