Нашли еще одно положительное влияние вакцинации против коронавируса

Вакцинация от COVID-19 заметно улучшила психологическое самочувствие участников исследования, изучающего влияние пандемии на людей в Соединенных Штатах.

Новое исследование вакцинации

Исследование подтверждает интуитивно понятные выводы о том, уменьшает ли вакцинация страхи, связанные с COVID-19, и приводит ли уменьшение этих переживаний к улучшению психического здоровья и качества жизни.

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После начала пандемии COVID-19 у населения резко возросли психологические переживания и тревожность. Несколько факторов способствовали, например, потеря работы и дохода, социальная изоляция и злоупотребление психоактивными веществами. Симптомы депрессии сохранялись и усиливались до 2021 года у большинства людей.

Вакцинация улучшает психологическое состояние

Данные национального репрезентативного исследования 8 090 взрослых, регулярно опрашиваемых в период с марта 2020 года по июнь 2021 года, показали снижение восприятия риска, связанного с COVID-19, и психологического стресса после вакцинации.

В частности, взрослые, получившие по меньшей мере одну дозу вакцины против COVID-19 в период с декабря 2020 по июнь 2021 года, сообщили об относительном снижении психического стресса на 7%.

Эти эффекты сохранялись и усиливались не менее восьми недель после вакцинации. Примечательно, что хотя ответы вакцинированных и никогда не вакцинированных участников соответствовали подобным тенденциям вакцинации, они значительно расходились после вакцинации. Благодаря вакцинации люди чувствовали себя в безопасности.

Ранее новое исследование подтвердило, что вакцинация против COVID-19 во время беременности обеспечивает реальную защиту новорожденным.