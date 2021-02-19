Люди с психическими заболеваниями в целом больше подвержены риску развития возрастных заболеваний. Однако в новом американском исследовании представлены еще более тревожные данные: такие расстройства могут добавить несколько лет к биологическому возрасту.

Как происходило исследование

В новом исследовании международная группа ученых оценивала биологическое состояние 1037 жителей Новой Зеландии 1971-1972 годов рождения, за которыми врачи наблюдали 45 лет. У каждого из участников в разные периоды жизни были диагностированы различные психические заболевания, в основном шизофрения, депрессия и тревожное расстройство, зависимость от психоактивных веществ.

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Независимые наблюдатели, которых привлекли для исследования, просмотрели фотографии участников и обратили внимание на то, что те выглядят старше своих лет. Об их болезнях они ничего не знали.

Старение и психические заболевания

Анализ общего физического здоровья показал, что у пациентов с самыми стойкими симптомами психопатологий биологический возраст был в среднем на 5,3 года старше по сравнению с теми, у кого признаки были слабее, или лечились. Причем признаки раннего старения проявлялись у них уже начиная с 26 лет. У этих людей также было больше проблем со слухом, зрением, равновесием, двигательными когнитивными функциями.

Связь психических заболеваний с ранним биологическим старением сохранилась и после того, как ученые скорректировали данные с учетом пола, индекса массы тела, вредных привычек и тяжелых жизненных условий. Это означает, что причина не только в генетических или социальных факторах.

Почему возникает такая связь

Ученые считают, что эти результаты подтверждают гипотезу о том, что психопатологии способствуют ухудшению состояния физического здоровья. В том числе из-за хронического стресса на фоне постоянных переживаний о своем состоянии. Кроме того, такие пациенты крайне редко ведут здоровый образ жизни и занимаются спортом.