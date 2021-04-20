Под действием антигистаминных препаратов медленнее растет мышечная масса. Также слабее развиваются многие другие эффекты аэробных упражнений.

Аэробные упражнения и лекарства против аллергии

Аэробные упражнения – важный "инструмент" профилактики хронических болезней. Молекулярные механизмы их влияния на здоровье сердечно-сосудистой системы известны не полностью. В последние годы ученые узнали, что в реакции организма на физическую нагрузку может участвовать гистамин, известный как медиатор воспаления и аллергии.

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Известно, что рецепторы, чувствительные к нему, широко распространены в мышцах. Еще в 1930-х годах эксперимент на животных показал, что при мышечной работе уровень гистамина в крови увеличивается. Ученые обнаружили, что рецепторы гистамина (H1 и H2 рецепторы) играют роль в усилении кровотока в тканях после упражнений.

Как проходило исследование

В первом эксперименте шесть мужчин и две женщины в течение 40 минут занимались на велотренажере, не приняв перед этим антигистаминных средств. Затем, во время другой сессии упражнений, они занимались на велотренажере то же количество времени, предварительно выпив антигистаминные препараты, которые блокируют рецепторы H1 и H2. Ученые документировали их сердечный ритм, артериальное давление и показатели кровотока.

Во втором эксперименте участвовали 18 мужчин: половина из них получала антигистаминные препараты, а другие получили плацебо (контрольная группа). Они тренировались на велосипедах в течение шести недель по три раза в неделю.

Лекарства против аллергии негативно влияют на мышцы

Анализ полученных данных показал, что у людей, которые получали антигистаминные, усиление кровотока в тканях во время упражнений было на 35% меньше , чем у тех, кто не получал их.

, чем у тех, кто не получал их. В шестинедельном эксперименте у участников, получавших лекарство, был слабее прогресс в эффективности упражнений, усилении кровотока и росте мышц.

Но авторы подчеркивают, что прекращать принимать лекарства, чтобы улучшить спортивные результаты, нельзя.