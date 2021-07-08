Как проходило исследование

В своем новом исследовании ученые упомянули, что связь между ЧМТ и разводами была обнаружена и ранее, однако в других работах показатели нестабильности брака варьировались от 22% до 85%. В рамках этого исследования многолетнее наблюдение велось за большой выборкой пациентов, поэтому его выводы более правдивые.

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Ученые проанализировали данные системы моделей травматических повреждений головного мозга (TBIMS) о более чем 1,4 тысячи пациентов, которые на момент госпитализации с ЧМТ были женаты. Средний возраст участников в начале наблюдательного периода составил 44 года, из них три четверти – мужчины.

Как травмы головы влияют на разводы

Через десять лет наблюдений в браке с тем же человеком были 66% пациентов.

Большинство разводов (68%) произошли в течение пяти лет после черепно-мозговой травмы.

39% развелись в первый же год.

Авторы исследования также изучили факторы, которые могут повлиять на ухудшение семейных отношений или наоборот, на их стабильность. Наименьшему риску развода подвергаются женщины старшего возраста, не имеющие опыта употребления психоактивных веществ. При этом на вероятность развода с мужем никак не влияла причина или тяжесть травмы, уровень образования, расовая или этническая принадлежность.

Ученые считают, что полученные данные могут помочь выявлять пациентов, которые подвержены высокому риску развода после ЧМТ, и оказывать им психологическую поддержку.