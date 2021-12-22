Нашли еще одну неожиданную пользу лекарства против аллергии

Ссамое большое исследование в мире подтвердило важность своевременного приема препаратов против аллергического ринита для астматиков – они не только позволяют использовать меньше лекарств против астмы, но и защищают от пневмонии.

Исследование лекарства против аллергии

Чтобы оценить долгосрочную эффективность иммунной противоаллергической терапии, проанализировали данные за десятилетний период 29,2 тысячи пациентов с астмой и 54,2 тысячи людей без этого заболевания. Информацию о состоянии здоровья и принимаемых лекарствах предоставил немецкий фонд медицинского страхования.

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Уменьшение количества лекарств

Результаты показали, что в группе астматиков всего за два года приема противоаллергических препаратов количество назначений кортикостероидов и других лекарств против астмы сократилось на 7%. Спустя семь лет этот показатель снизился до 19%.

Влияние на астму и другие заболевания

Что особенно важно, иммунная терапия снизила риск обострения и прогрессирования астмы, включая развитие тяжелых осложнений, как пневмония. Кроме того, люди, принимавшие противоаллергические препараты, реже страдали от инфекций дыхательных путей, которые требуют лечения антибиотиками, и меньше нуждались в госпитализации.

В контрольной группе пациентов без астмы количество выписанных рецептов было стабильно низким в течение всего наблюдательного периода, однако у людей, не принимавших противоаллергические препараты, наблюдалась тенденция к увеличению.

Наши результаты дополняют данные других исследований и поддерживают принятие клинических решений об использовании аллергенной иммунотерапии для лечения и контроля как аллергического ринита, так и астмы.

– отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, что под действием антигистаминных препаратов медленнее растет мышечная масса. Также слабее развиваются многие другие эффекты аэробных упражнений.