Ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины нашли еще одно убедительное доказательство необходимости ранней прививки вакциной БЦЖ. Она может защитить не только от туберкулеза, но и других опасных для новорожденных инфекций. Особенно мальчиков и детей с недостаточным весом.

Как происходило исследование

В новом исследовании, проведенном в одной из больниц Уганды с участием 500 здоровых детей, оценивался весь спектр заболеваний, от которых может защитить младенцев БЦЖ.

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Половина детей получила вакцину БЦЖ при рождении, другая половина – через шесть недель. Ученые наблюдали за состоянием здоровья младенцев в течение 10 недель.

Когда делать БЦЖ

В первые шесть недель частота всех инфекционных заболеваний в группе привитых была на 25% ниже, чем в группе с отсроченной вакцинацией. Примечательно, что наибольший защитный эффект был обнаружен среди мальчиков, а также среди детей, родившихся с недостаточным весом.

Ранняя противотуберкулезная вакцинация снизила вероятность заболевания как легких, так и смертельно опасных инфекций. В наблюдениях с шести недель, когда все младенцы из этой группы получили прививки, столь значительных различий в заболеваемости уже не было.

Авторы исследования не дают однозначного ответа на вопрос, каким образом вакцина БЦЖ обеспечивает такой "бонус" для детского здоровья. В образцах крови были обнаружены изменения во врожденной иммунной системе младенцев, и ученые предположили, что прививки в целом укрепляет иммунитет, защищая от любых инфекций.

Что известно о БЦЖ

Информация: Bandim