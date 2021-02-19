Нашли еще одну неожиданную пользу вакцины БЦЖ
Ученые Лондонской школы гигиены и тропической медицины нашли еще одно убедительное доказательство необходимости ранней прививки вакциной БЦЖ. Она может защитить не только от туберкулеза, но и других опасных для новорожденных инфекций. Особенно мальчиков и детей с недостаточным весом.
Источник:24 канал
Как происходило исследование
В новом исследовании, проведенном в одной из больниц Уганды с участием 500 здоровых детей, оценивался весь спектр заболеваний, от которых может защитить младенцев БЦЖ.
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Половина детей получила вакцину БЦЖ при рождении, другая половина – через шесть недель. Ученые наблюдали за состоянием здоровья младенцев в течение 10 недель.
Когда делать БЦЖ
В первые шесть недель частота всех инфекционных заболеваний в группе привитых была на 25% ниже, чем в группе с отсроченной вакцинацией. Примечательно, что наибольший защитный эффект был обнаружен среди мальчиков, а также среди детей, родившихся с недостаточным весом.
Ранняя противотуберкулезная вакцинация снизила вероятность заболевания как легких, так и смертельно опасных инфекций. В наблюдениях с шести недель, когда все младенцы из этой группы получили прививки, столь значительных различий в заболеваемости уже не было.
Авторы исследования не дают однозначного ответа на вопрос, каким образом вакцина БЦЖ обеспечивает такой "бонус" для детского здоровья. В образцах крови были обнаружены изменения во врожденной иммунной системе младенцев, и ученые предположили, что прививки в целом укрепляет иммунитет, защищая от любых инфекций.
Что известно о БЦЖ
Информация: Bandim
- Вакцина БЦЖ содержит ослабленный штамм Mycobacterium bovis, возбудителя "бычьего туберкулеза".
- Во многих странах, включая Украину, ее делают детям на первом году жизни.
- Обычно вакцины помогают организму выработать иммунитет против определенного патогена, но особенность БЦЖ в том, что она увеличивает сопротивляемость организма не только против возбудителя туберкулеза. Она предотвращает около 30% всех инфекций, в течение первого года после прививки.
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