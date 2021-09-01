Нашли еще одну неожиданную пользу вакцины от гриппа

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями очень уязвимы к инфекциям, и поэтому во время сезонной эпидемии гриппа смертность среди таких пациентов значительно возрастает. Ученые предположили, что вакцинация от гриппа может уменьшить риск повторных сердечно-сосудистых событий.

Новое исследование вакцины против гриппа

Исследование проводилось в 30 больницах в 8 странах мира. Оно началось во время эпидемии сезонного гриппа в 2016 году, количество участников составило более 2,5 тысячи человек.

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Практически все пациенты были госпитализированы с инфарктом миокарда. Также в исследование включили людей, перенесших операцию в связи с ишемической болезнью сердца (менее 1%). Средний возраст добровольцев составлял 60 лет, большинство из них – мужчины (82%).

Участников разделили на две группы, половина из них получила прививку от гриппа в течение 72 часов после госпитализации или хирургического вмешательства, половина – плацебо. В течение года исследователи фиксировали случаи смерти от всех причин и сердечно-сосудистых событий в обеих группах.

Вакцина против гриппа спасает жизни людей с болезнями сердца

Ученые обнаружили, что в течение года у людей, которые после перенесенного инфаркта миокарда сделали прививку от гриппа, на 28% снизился риск смерти, повторного инфаркта). Показатели вакцинированных людей сравнивали с данными тех, кто не вакцинировался. Смертность от всех причин, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, у вакцинированных была меньше на 41%.

Ученые предположили, что вакцина против гриппа может обладать иммуномодулирующим эффектом, тем самым уменьшая тяжесть сердечной недостаточности.

Ранее ученые оценили распространенность высокого давления в различных странах и долю людей, которые получают его лечения. Исследование показало, что количество больных гипертонией людей в мире до 2019 года удвоилось по сравнению с 1990 годом.