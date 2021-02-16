Назначение антибиотиков во время беременности – всегда крайняя мера, но иногда необходимая. В новом исследовании обнаружили новые данные об отрицательном влиянии приема антибактериальных препаратов на здоровье будущего ребенка.

Как происходило исследование

Группа ученых из Дании использовала информацию с Датской национальной группы новорожденных (DNBC), в которую с 1996 по 2002 год вносились данные о здоровье новорожденных.

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В исследование были включены медицинские карты более 32,6 тысячи детей и результаты телефонных опросов их матерей, которые проходили анкетирование на 16 и 30 неделе беременности, сразу после родов, а также через 11 лет.

Антибиотики во время беременности и астма у детей

В этой выборке более 5,5 тысячи детей родились от женщин, которые принимали антибиотики во время беременности. За одиннадцатилетний период наблюдений бронхиальная астма оказалась в более чем 4,2 тысячи маленьких пациентов. Примечательно, что риск развития этого заболевания был связан с приемом антибиотиков только во второй половине беременности. У детей, чьи матери принимали антибактериальные препараты в первый триместр, таких последствий для здоровья не обнаружили.

Кроме того, связь между внутриутробным воздействием антибиотиков и бронхиальной астмой была обнаружена в основном у детей, родившихся естественным путем, а не с помощью кесарева сечения.

Почему антибиотики вызывают астму

Поскольку речь идет о наблюдательном исследовании, ученые не могут объяснить этот феномен. Они предполагают, что под действием антибиотиков изменяется состав кишечной микробиоты будущей матери, которая передается ребенку при родах. В предыдущих исследованиях было показано, что эта микробиота влияет на формирование иммунитета детей и, возможно, играет роль в их склонности к некоторым болезням.