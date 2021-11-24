О сомнительной эффективности аспирина ученые говорят уже давно. Более ранние исследования показывают, что препарат может вызывать тяжелые внутренние кровотечения.

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Применение аспирина

При этом лекарство назначают для профилактики инфарктов и инсультов, однако оказалось, что его прием хоть и снижает риск болезней сердца у тучных людей на 17%, но в то же время вероятность желудочно-кишечных кровотечений у них увеличивается на 47%, а внутричерепных кровоизлияний – на 34%. К тому же риск кровотечений в желудке увеличивается вдвое, если он инфицирован хеликобактериями.

Аспирин (ацетилсалициловая кислота) Это одно из старейших лекарств в мире. Его применяли еще древние египтяне, которые вываривали для его получения ивовую кору. Но только с начала девятнадцатого века вещество начали получать целенаправленно. Сегодня аспирин – один из самых популярных препаратов в мире, он уступает по популярности лишь лейкопластырю и цитрамону. В год фармкомпании продают до 80 миллиардов таблеток.

Аспирин повышает риск сердечной-сосудистой недостаточности

Новое исследование показало, что аспирин может быть даже вредным и провоцировать сердечно-сосудистую недостаточность. Риск достигает 26% у людей с ожирением, которые курят, имеют высокое кровяное давление и уровень холестерина, диабет или различные заболевания сердца и сосудов. Ученые считают, что аспирин надо назначать с осторожностью таким пациентам, а также тем, кто уже страдает сердечно-сосудистой недостаточностью.

В исследовании использовались данные более чем 30 тысяч человек с риском развития сердечно-сосудистой недостаточности. Участники были старше 40 лет и не страдали ССН при попадании в выборку. Также ученые учитывали, принимают ли пациенты аспирин. Средний возраст участников составлял 67 лет, из них 34% составляли женщины. Исходно аспирин принимали 7698 участников (25%). За 5,3 года наблюдения у 1330 участников развилась сердечная недостаточность.

Ранее у ученых были надежды, что этот препарат может быть эффективен в лечении тяжелых пациентов с COVID-19, у которых нередко выявляют нарушения свертываемости крови. К сожалению, крупные клинические испытания не подтвердили это.