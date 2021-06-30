Нашли еще одну пользу от удаления зубов мудрости

Если стоматолог рекомендует вам удалить зубы мудрости, но вы не уверены в целесообразности этой процедуры, новое исследование возможно убедит вас. Оказывается, эта распространенная процедура способна сделать вас гурманом.

Удаление зубов мудрости

Третьи моляры, также называют зубами мудрости, появляются обычно в возрасте между 17 и 26 годами. Поскольку эти зубы растут в ограниченном пространстве, они часто могут упираться в вторые моляры, что может привести к развитию ряда болезней – от повреждения корней зубов до пародонтита.

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Поэтому стоматологи рекомендуют удалять зубы мудрости превентивно, пока они еще не начали причинять неудобства. Однако в научной среде до сих пор нет единого мнения по поводу целесообразности этой процедуры.

Улучшение чувство вкуса после удаления зубов мудрости

В новом исследовании специалисты изучили данные 1255 пациентов, проходивших тестирование запаха и вкуса в течение 20 лет. У 891 человека были удалены третьи моляры, в других – нет. Вкусовые функции всех участников проверяли с помощью растворов сахарозы, хлорида натрия, лимонной кислоты и кофеина в различных концентрациях. Пациенты должны были прополоскать раствором рот, выплюнуть, а затем сообщить, имеет ли жидкость сладкий, соленый, кислый или горький вкус.

У всех участников с удаленными зубами мудрости восприятие всех четырех вкусов было в среднем на 3 – 10% лучше, чем у тех, кто не подвергался этой процедуре. Примечательно, что самые высокие показатели были у женщин.

Почему так происходит

По мнению ученых, этот феномен можно объяснить двумя причинами.