Нашли еще одну пользу от удаления зубов мудрости
Источник:Cochrane Library
Если стоматолог рекомендует вам удалить зубы мудрости, но вы не уверены в целесообразности этой процедуры, новое исследование возможно убедит вас. Оказывается, эта распространенная процедура способна сделать вас гурманом.
Удаление зубов мудрости
Третьи моляры, также называют зубами мудрости, появляются обычно в возрасте между 17 и 26 годами. Поскольку эти зубы растут в ограниченном пространстве, они часто могут упираться в вторые моляры, что может привести к развитию ряда болезней – от повреждения корней зубов до пародонтита.
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Поэтому стоматологи рекомендуют удалять зубы мудрости превентивно, пока они еще не начали причинять неудобства. Однако в научной среде до сих пор нет единого мнения по поводу целесообразности этой процедуры.
Улучшение чувство вкуса после удаления зубов мудрости
В новом исследовании специалисты изучили данные 1255 пациентов, проходивших тестирование запаха и вкуса в течение 20 лет. У 891 человека были удалены третьи моляры, в других – нет. Вкусовые функции всех участников проверяли с помощью растворов сахарозы, хлорида натрия, лимонной кислоты и кофеина в различных концентрациях. Пациенты должны были прополоскать раствором рот, выплюнуть, а затем сообщить, имеет ли жидкость сладкий, соленый, кислый или горький вкус.
У всех участников с удаленными зубами мудрости восприятие всех четырех вкусов было в среднем на 3 – 10% лучше, чем у тех, кто не подвергался этой процедуре. Примечательно, что самые высокие показатели были у женщин.
Почему так происходит
По мнению ученых, этот феномен можно объяснить двумя причинами.
- Во-первых, удаление третьих моляров может ослабить нервы, которые находятся в рецепторах в задней части рта, и это приводит к повышению чувствительности всей полости.
- Кроме того, хорошо известно, что после повреждения периферических нервов их чувствительность может повышаться.