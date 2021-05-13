Как происходило исследование

Ученые из Американского колледжа кардиологии изучили данные опроса, в котором приняли участие 53 064 участника, средний возраст которых – 57,2 лет, причем 59,9% – женщины.

Также по теме: Каждый 3 украинец вообще не употребляет алкоголь: результаты опроса

Потребление алкоголя классифицировали, как низкий (менее одного напитка в неделю), умеренный (от одного до 14 напитков в неделю) или высокий (более 14 напитков в неделю). Также исследователи учли такие моменты у опрошенных как факт сердечного приступа, инсульта или связанных с ними госпитализаций.

С 53 064 участников 7 905 (15%) имели острые приступы, связанные с ССЗ: из них 17% – в группе с низким потреблением алкоголя и 13% – в группе с умеренным потреблением алкоголя.

Алкоголь уменьшает уровень стресса

Люди, которые сообщили, что пьют умеренно, имели не только на 20% ниже шанс получить серьезные проблемы с ССЗ по сравнению с группой с низким потреблением алкоголя, но и низкую активность мозга при стрессе.

По мнению ученых, умеренное выпивание снижает уровень активности мозга в стрессовых ситуациях, которые существенно увеличивают риск ССЗ, в том числе инфарктов и инсультов.

Исследование показывает, что умеренное употребление алкоголя благотворно влияет на связь между мозгом и сердцем. Выпивка в разумных пределах может помочь расслабиться и снизить уровень стресса. Возможно, именно с помощью этих механизмов и уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний,

– отметили авторы исследования.

Однако ученые отметили, что в алкоголя есть несколько важных побочных эффектов, в том числе повышенный риск рака, повреждения печени и формирования зависимости.

Поэтому кардиологи предупредили, что результаты исследования – не повод пить больше. Они просто могут помочь в понимании средств борьбы со стрессом.