Нашли еще одну причину болезни Альцгеймера

Новое исследование Калифорнийского университета показало, что причиной болезни Альцгеймера могут быть поломки в тау-белке, влияющие на устойчивость клеточной архитектуры нейронов. С возрастом организм теряет возможность избавляться от таких белков, это приводит к разрушению клеток мозга.

Известные причины болезни Альцгеймера

Ученые выделяют две основные причины болезни Альцгеймера. Первое – это образование амилоидных бляшек – сгустков особого белка бета-амилоида. В норме он, вероятнее всего, отвечает за защиту мозга от грибков и бактерий.

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Второе нарушение – это появление нейрофибриллярных клубков. Как и амилоидные бляшки, это нерастворимые скопления белка, от которых организм не может быстро избавиться. Образуются они из видоизмененного тау-белка, протеина, отвечающего за целостность нейронов.

Накопление этих двух белков приводит к разрушению тканей мозга. Его объем уменьшается, а извилины сглаживаются. Особенно страдают кора и гиппокамп.

Пока нет однозначного ответа, какой из белков – бета-амилоид или тау – играет большую роль в развитии болезни Альцгеймера.

Новая причина

Исследователи из Калифорнийского университета отмечают, что у 20% людей с амилоидными бляшками нет признаков деменции. Это натолкнуло их на мысль, что не этот фактор может быть решающим в развитии болезни Альцгеймера. Ученые предположили, что виной всему не бета-амилоид, а именно тау-белок. И начали искать мелкие отличия в белковых структурах у пациентов с амилоидными бляшками без признаков деменции и с ними.

Выяснилось, что поскольку белки это сложные трехмерные молекулы, от того, как они расположены в пространстве, могут зависеть и их свойства. В норме такие поломанные белки должны выводиться из организма. Этот процесс называется аутофагией. Однако с возрастом она замедляется, наше тело просто не успевает вычищать сломанные белки, они накапливаются и образуют те же бляшки и клубки.

Если основной причиной (болезни Альцгеймера) является замедление аутофагии, то ускоряющие ее вещи должны иметь противоположный, положительный эффект,

– считают авторы исследования.

Недавно стало известно об испытаниях вакцины против болезни Альцгеймера. Исследования будут проходить в США. Предварительные данные свидетельствуют о том, что препарат может остановить прогрессирование болезни.