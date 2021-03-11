Вопреки распространенному мнению, после отказа от курения, люди меньше страдают от стресса, депрессии и тревожности. Это показал новый обзор, опубликованный Кокрановским сообществом.

Негативные последствия курения

Курение – важнейшая предохранительная причина болезней и смерти. Половина курильщиков, не бросивших эту привычку, умирает от ее последствий.

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Распространено мнение, что курение помогает справиться со стрессом и может быть своего рода "самолечением" для людей с расстройствами психики. Курильщики часто опасаются, что отказ от курения может ухудшить психические проблемы и плохо повлиять на их социальную жизнь.

С другой стороны, существуют биологические причины, по которым курение может плохо действовать на психическое здоровье: увеличивать раздражительность, способствовать развитию депрессии и тревожности. То есть, потенциально отказ от него может положительно сказаться на психике.

Отказ от курения и психологическое состояние

Чтобы уточнить влияние отказа от курения на психику, ученые проанализировали научные доказательства, представленные в 102 исследованиях, в которых участвовали почти 170 тысяч человек. За участниками исследований наблюдали не менее шести недель. Часть из них бросала курить, часть – продолжала.

Обзор показал, что люди, которые прекратили курить хотя бы на шесть недель, меньше страдали от стресса, симптомов депрессии и тревожности, чем те, кто не отказался от этой привычки. Те, кто бросил курить, испытывали больше положительных эмоций, их психологическое состояние было лучше.

Отказ от курения не ухудшил и качество социальной жизни людей. Некоторые данные указывают, что она даже стала немного лучше.

Мы обнаружили, что отказ от курения был связан с небольшим или умеренным улучшением настроения. Этот эффект был схож у людей с различными проблемами со здоровьем. Поэтому нет повода бояться, что у людей с нарушенной психикой будет ухудшение состояния, если они бросят курить,

– подчеркнули ученые.