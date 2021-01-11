Нашли фактор, который в два раза повышает риск смерти от коронавируса
Британские ученые обнаружили, что сердечная недостаточность является фактором, который вдвое повышает риск смерти при заражении коронавирусом.
Люди с таким заболеванием должны входить в группу высокого риска независимо от возраста, пишет escardio.
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Кроме того, им особенно необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски, а в лучшем случае получить вакцину от коронавируса.
Сердечная недостаточность и коронавирус
Ученые проанализировали 283 случая госпитализации больных COVID-19 человек, у которых наблюдалась острая сердечная недостаточность. Две трети этих больных страдали недостаточностью в хронической форме. Специалисты определили, что смертность среди таких пациентов была вдвое выше, чем у людей без сердечной недостаточности.
Резюмируя, исследователи порекомендовали учитывать наличие этого нарушения у больных COVID-19 людей. По их словам, "это может указывать на склонность к плохим последствиям".
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