Британские ученые обнаружили, что сердечная недостаточность является фактором, который вдвое повышает риск смерти при заражении коронавирусом.

Люди с таким заболеванием должны входить в группу высокого риска независимо от возраста, пишет escardio.

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Кроме того, им особенно необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски, а в лучшем случае получить вакцину от коронавируса.

Сердечная недостаточность – что это? Хроническое нарушение, которое характеризуется ослаблением функции сердца. Человек с этой проблемой ощущает одышку, повышенную усталость, страдает отеками лодыжек и стоп.

Сердечная недостаточность и коронавирус

Ученые проанализировали 283 случая госпитализации больных COVID-19 человек, у которых наблюдалась острая сердечная недостаточность. Две трети этих больных страдали недостаточностью в хронической форме. Специалисты определили, что смертность среди таких пациентов была вдвое выше, чем у людей без сердечной недостаточности.

Резюмируя, исследователи порекомендовали учитывать наличие этого нарушения у больных COVID-19 людей. По их словам, "это может указывать на склонность к плохим последствиям".