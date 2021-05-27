Ученые из Медицинского колледжа Бейлора обнаружили в мозге мышей нейронную цепочку, которая отвечает за ощущение сытости при употреблении пищи.

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Как действуют "нейроны голода"

Во время работы авторы заметили, что активность этих групп нейронов DA-VTA, производящие дофамин, и DRD1-LPBN, которые регулируют потребление пищи, резко возрастает перед тем, как мыши заканчивают есть. Тогда исследователи попытались вмешаться в работу этого механизма.

Биологи подавили активность нейронов, в результате мыши стали наедаться до отвала. И наоборот, искусственная стимуляция этих нейронов отбила у мышей любое желание к еде. Это значит, что воздействие на мозг повлияло на реакцию насыщения.

Почему это важно

По мнению ученых, на основании этих исследователей можно будет создать препараты, которые помогают людям в борьбе с ожирением.

Авторы предполагают, что у людей система чувств сытости работает аналогично, поскольку низкоуровневые нейронные механизмы часто одинаковы.