Австралийские ученые обнаружили ген AAMDC, который может в буквальном смысле защищать раковые клетки от терапии и поддерживать их метастазирования.

Пилар Бланкафорт – эпигенетик из Института медицинских исследований Гарри Перкинса (Недландс, Австралия) считает, что обнаруженный ген может быть ответственным за особо агрессивный тип гормоночувствительного рака груди.

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О каком типе рака речь

Гормоночувствительный рак молочной железы растет в ответ на такие гормоны, как эстроген или прогестерон, для его лечения могут применять гормональную терапию.

Когда мы смотрим на эти виды рака, мы обнаруживаем, что они имеют тенденцию чаще распространяться на лимфатические узлы и имеют более высокий уровень смертности. Нам нужен был способ их идентифицировать,

– объяснил ученый.

Важно! В 2012 году ученые создали классификацию рака под названием IntClust, которая разделяет рак груди на 10 различных подгрупп, каждая с различными генетическими изменениями и клиническими результатами.



Один из этих видов рака — IntClust2 – имеет особенно плохой прогноз для пациентов, завершается чаще всего летально.

Ученые отметили, что опухоли IntClust2 характеризуются значительным увеличением количества ДНК в хромосоме 11.

Как ген мешает терапии

В этой части хромосомы есть множество генов, которые вызывают рак – так называемые онкогены, в частности ген AAMDC.

AAMDC, вероятно, защищает раковые клетки от гибели и поддерживает их рост, когда опухоль в процессе лечения лишается питательных веществ.