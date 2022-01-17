Нашли ген, который защищает от тяжелого течения коронавируса

С самого начала пандемии было очевидно, что люди по-разному переносят заболевание — на это влияют не только возраст и некоторые заболевания, но и генетические факторы.

Предыдущие теории влияния генов на коронавирус

Еще в 2020 году ученым удалось найти ген, унаследованный от неандертальцев: он сильно повышает риск дыхательной недостаточности и смерти. Наряду с этим геном от наших вымерших родственников мы получили и защитные гены, снижающие риск попадания на ИВЛ на 20%. Они регулируют активность фермента, расщепляющего вирусные геномы.

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Считалось, что оба этих участка ДНК распространены в основном у европейцев, поскольку появились они у людей после древней миграции из Африки, когда первые путешественники, осваивавшие доисторическую Европу, встретились с заселявшими ее неандертальцами. "Защитный" вариант получил широкое распространение среди людей за последние десять тысяч лет и сейчас он почти у половины людей за пределами Африки.

До недавнего времени было неизвестно, какой именно вариант гена защищает нас от коронавируса. Чтобы узнать это, ученые сравнивали ДНК выходцев из Африки с европейцами. Теоретически у первых защита от COVID-19 должна быть меньше, однако какой-либо существенной разницы не обнаружили.

Раса не влияет на тяжесть течения коронавируса

Оказалось, что серьезную защиту от тяжелого течения коронавируса дает вариант гена rs10774671-G. Он описывает длину особенного белка, способного разрушать вирус SARS-CoV-2. Более длинная версия этого белка работает гораздо эффективнее.

В рамках анализа ученые проверили гены 2 787 госпитализированных пациентов с COVID-19 африканского происхождения, при этом в контрольную группу вошли почти 131 тысяча участников из шести когортных исследований не из Африки.

Ученые считают, что открытие позволит создать более эффективную терапию и разработать новые методы лечения.

Ранее польские ученые обнаружили ген, который вероятно, удваиваивает риск тяжелого течения COVID-19. Это открытие поможет медикам идентифицировать уязвимых пациентов еще до инфицирования.