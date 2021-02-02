Ученые нашли важный биомаркер, указывающий на вероятность инсульта – это особый ген. Следовательно, воздействуя на него, можно получить эффективную профилактику инфаркта, а также инструмент для более эффективного лечения.

Источник: Lund University

Суть исследования

Исследователи из Лундского университета (Швеция) определили вариант гена MAP3K6, который может вызвать патологии мелких сосудов головного мозга и инсульт. Сейчас основными факторами риска инсульта считают образ жизни и наличие сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, однако новая работа подтверждает важную роль генетики в возникновении болезни.

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Как проводили исследования

Команда наблюдала за 15 взрослыми людьми, которые принадлежали к одной семье. Восемь из них перенесли инсульт. После изучения образцов тканей и генетического скрининга ученые обнаружили, что все 8 пациентов являются носителями одинаковой мутации MAP3K6, а также увидели похожие изменения в кровеносных сосудах.

Известно, MAP3K6 также влияет на функцию белка, который помогает кровеносным сосудам мозга реагировать на повреждения тканей, например, вызванные гипоксией,

– объяснили ученые.

Дальнейшие исследования должны раскрыть больше информации об этом механизме развития инсульта, который приведет к новым методам лечения.

Другие маркеры инсульта

Исследование указывает на новый потенциальный генетический фактор риска инсульта, зная о котором, пациент сможет начать профилактические меры заранее.

В первую очередь, к ним относят борьбу с избыточным весом, сбалансированное питание, регулярные физические упражнения, отказ от курения и другие мероприятия.