Нашли ген, вдвое повышающий риск смерти от коронавируса: он есть не у всех

Ученые Оксфордского университета обнаружили ген, удваивающий риск развития дыхательной недостаточности при коронавирусе и, как следствие, увеличивающий вероятность смерти.

Авторы исследования обнаружили, что ген LZTFL1 предотвращает нормальную реакцию клеток на вирус в дыхательных путях и легких.

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Насколько распространен этот ген

Ученые отмечают, что этот ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев. Это может объяснять более высокий уровень смертности у людей азиатского происхождения в Великобритании.

При этом среди людей афро-карибского происхождения только у 2% есть ген LZTFL1. Авторы исследования отмечают, что наличие гена не может быть использовано как единственное объяснение отличий в смертности, поскольку на это влияют многие другие факторы, в том числе социально-экономические.

Как ген влияет на течение коронавируса

Исследование показало, что вариант гена снижает способность клеток легких восстанавливать поврежденные ткани и восстанавливать утраченные клетки, что требуется для преодоления тяжелого заболевания.

Этот ген также заставляет клетки производить больше копий двух белков (названных ACE2 и TMPRSS2), которые позволяют вирусу SARS-CoV-2 проникать в клетки и заражать их. Это означает, что у людей, имеющих вариант гена высокого риска, скорее всего, будет больше инфицированных клеток, слабая способность к заживлению и, следовательно, более тяжелое течение.

Один из авторов исследования Джеймс Дэвис заявил, что работа показывает, что реакция легких на вирус критически важна для течения заболевания.

Это важно, поскольку большинство методов лечения сосредоточены на изменении реакции иммунной системы на вирус. Это исследование может позволить приступить к изучению новых методов лечения пациентов с геном LZTFL,

– добавил он.

Ученые также заявили, что люди с этим геном особенно выигрывают от вакцинации, остающейся лучшим методом защиты.

Недавно международная группа исследователей также выделила 5 генов, более активных у молодых людей с тяжелыми симптомами COVID-19, чем у людей более легким течением.