Ученые из компании 23andMe идентифицировали гены, которые определяют развитие аносмии у больных COVID-19. 23andMe – едва ли не самая известная в мире компания, которая предлагает услуги генетического анализа, их услугами пользовались миллионы людей.

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Накопленные анонимизированные данные стали основой для новой работы, проведенной Адамом Отоном (Adam Auton) и его коллегами. Ученые проанализировали ДНК почти 70 тысяч людей, которые заболели коронавирусом. У 47 тысяч из них развилась аносмия.

Результаты анализа

Сравнение показало, что повышенный риск потери обоняния коррелирует с состоянием генов UGT2A1 и UGT2A2, размещенных на четвертой хромосоме.

Эти гены проявляют активность в поддерживающих клетках обонятельного эпителия, которые участвуют в метаболизме пахучих веществ.

Когда такие молекулы вызывают нужную реакцию, их следует нейтрализовать, чтобы позволить рецепторам воспринимать новые вещества. Подобные преобразования катализируют ферменты, которые кодируют UGT2A1 и UGT2A2.

Исследователи пришли к выводу, что некоторые варианты генов UGT2A1 и UGT2A2 делают их более чувствительными к действию вируса SARS-CoV-2.