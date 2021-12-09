"Плохие" гены

Нынешнее исследование показывает, что самоубийства могут иметь генетическую природу. Ученые проанализировали ДНК более полумиллиона человек, из них 30 тысяч предприняли попытку суицида. Оказалось, что у большинства людей, пытавшихся покончить с собой, есть генетическая особенность, которая локализована в седьмой хромосоме.

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Эта же генетическая последовательность оказалась связанной с некоторыми психическими расстройствами, особенно с тяжелой депрессией, курением, рискованным поведением и нарушениями сна. Эти данные подтверждает параллельное исследование ДНК, в котором участвовали 14 тысяч американских ветеранов, предпринявших попытку суицида.

Результаты исследования также указывают, как важно исследовать возможные причинно-следственные связи между факторами риска и попыткой самоубийства у пациентов с психическими заболеваниями и без них,

– отметили ученые.

Как помочь человеку, который хочет покончить жизнь самоубийством