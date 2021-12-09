"Плохие" гены
Нынешнее исследование показывает, что самоубийства могут иметь генетическую природу. Ученые проанализировали ДНК более полумиллиона человек, из них 30 тысяч предприняли попытку суицида. Оказалось, что у большинства людей, пытавшихся покончить с собой, есть генетическая особенность, которая локализована в седьмой хромосоме.
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Эта же генетическая последовательность оказалась связанной с некоторыми психическими расстройствами, особенно с тяжелой депрессией, курением, рискованным поведением и нарушениями сна. Эти данные подтверждает параллельное исследование ДНК, в котором участвовали 14 тысяч американских ветеранов, предпринявших попытку суицида.
Результаты исследования также указывают, как важно исследовать возможные причинно-следственные связи между факторами риска и попыткой самоубийства у пациентов с психическими заболеваниями и без них,
– отметили ученые.
Как помочь человеку, который хочет покончить жизнь самоубийством
- Помочь человеку на грани самоубийства сохранить жизнь и здоровье можно. Для этого нужно, прежде всего, распознать симптомы, часто их не замечают или игнорируют даже потенциальные самоубийцы.
- Если у вашего близкого стойко держится плохое настроение, он отказывается от привычной активности, сужает круг общения и вообще ведет себя пассивно, это повод насторожиться. Также серьезным симптомом считается внезапное желание "уладить все дела", например, написать завещание.
- Люди, близкие к самоубийству, начинают раздавать свое имущество, в том числе дорогое и ценное. А также прямо говорят о желании покончить с жизнью. Часто мы не обращаем на это внимания или переводим разговор в шутку, поскольку проблематика самоубийств сильно стигматизирована в обществе.
- Если человек уже пытался покончить с собой и после того, как долгое время был в подавленном состоянии вдруг стал заметно спокойным и даже радостным, будьте особенно бдительны. Делайте все возможное, чтобы не оставлять человека одного, даже если он утверждает, что все хорошо.
- Заметили симптомы? Для начала попробуйте поговорить с человеком о его чувствах и эмоциях, не ругайте и не критикуйте его. Дайте понять, что вы чувствуете его боль и готовы ее разделить. Старайтесь убедить человека посетить специалиста – психолога или психиатра. Клиенты этих врачей гораздо реже совершают самоубийства, даже находясь в очень тяжелом состоянии.