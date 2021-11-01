Нашли группу людей, у которой на 84% больший риск смерти от коронавируса

Американские ученые выделили особую группу риска коронавируса: пациенты с онкозаболеваниями, которые последние три месяца проходили курс химиотерапии.

Исследование групп риска COVID-19

Ученые из Техасского университета собрали данные более 507 тысяч американцев, у которых подтвержден COVID-19 в течение 2020 года. Среди участников разные раковые заболевания диагностировали у 14,3 тысячи человек. Их разделили на две группы: давно прошедшие лечение и получившие курс лучевой или химиотерапии в течение трех месяцев до заражения.

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Люди с раком

Исследование показало, что в целом люди с онкозаболеваниями почти в пять раз чаще умирают от COVID-19 по сравнению с населением в целом. Наиболее уязвимы пациенты, недавно прошедшие курс лечения: риск госпитализации у них повышен на 20%, а вероятность смерти – на 75%.

Люди после лучевой или химиотерапии

В особой группе риска оказались пациенты, которые за последние три месяца прошли курс лучевой или химиотерапии: риск смерти повышен на 84%. По мнению ученых, это объясняется тем, что агрессивное лечение сильно ослабляет иммунный ответ, необходимый для борьбы с инфекцией.

При этом у пациентов с онкозаболеваниями, которые лечились давно, не было клинических результатов хуже, чем у людей без рака,

– сообщили авторы исследования.

Ученые считают, что пациенты со злокачественными опухолями должны иметь приоритетное право не только на вакцинацию, но и на получение вакцины бустерной дозы.

Ранее ученые оценили иммунный ответ к штамму дельта SARS-CoV-2 после вакцинации и перенесенной инфекции среди людей со злокачественными заболеваниями крови и другими видами рака. По мнению авторов, такие люди нуждаются в дополнительной дозе вакцины и усиленных мерах профилактики.