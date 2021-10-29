Нашли группу людей, у которой не производятся антитела после вакцинации против коронавируса

В новом исследовании ученые оценили иммунный ответ к штамму Дельта SARS-CoV-2 после вакцинации и перенесенной инфекции среди людей со злокачественными заболеваниями крови и другими видами рака. По мнению авторов, такие люди нуждаются в дополнительной дозе вакцины и усиленных мерах профилактики.

Исследование антител у онкобольных

Пациенты с онкогематологическими заболеваниями в особой группе риска COVID-19: вероятность смерти у них почти на треть выше по сравнению с людьми с другими видами рака. Люди с некоторыми видами лейкемии не могут вылечиться от коронавируса месяцами, поскольку их иммунный ответ очень ослаблен.

Читайте также: Женщины все чаще испытывают проблемы со щитовидной железой: как этому помочь

В новом исследовании ученые проанализировали титр нейтрализующих антител 585 пациентов с онкогематологическими заболеваниями и другими видами рака. Все они получили две дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca.

Меньше всего антител у людей с раком крови

Лишь у трети участников со злокачественными заболеваниями крови (31%) выработались антитела против дельта-варианта коронавируса, тогда как у пациентов с другими видами опухолей этот показатель составил 62%.

Самый сильный иммунный ответ выработался у пациентов, которые до прививки перенесли COVID-19, сообщили ученые. Среди участников с разными видами рака крови титр антител оказывался в среднем на треть выше, если раньше у них была подтверждена инфекция.

Может помочь клеточный иммунитет

Изучив уровень Т-клеточного иммунитета после вакцинации, авторы исследования получили обнадеживающие данные: клеточный ответ развился у 79% привитых пациентов в обеих группах. В том числе у тех, у кого не было антител после вакцинации.

По мнению ученых, эти результаты подтверждают необходимость введения бустерной дозы вакцины для пациентов, прежде всего с онкогематологическими заболеваниями. Они должны рассчитывать на четвертую часть препарата для ревакцинации в будущем.

Ранее исследование показало, что после коронавируса дети могут быть потенциально подвержены повторному заражению не меньше, чем взрослые.