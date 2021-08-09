Нашли эффективные лекарства, которые лечат рак кишечника на поздних стадиях

Люди, которые умирают от рака кишечника получили надежду благодаря уникальной лекарственной комбинации. Клинические исследования показали, что в 50% случаев она позволяет продлить жизнь более чем на 5 лет.

Опухоли кишечника на поздних стадиях практически всегда приводят к смерти. Однако теперь ситуация может измениться благодаря комбинации из лекарств, которую уже скоро начнут использовать в Европе.

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Новые лекарства против рака кишечника

Клинические исследования показали, что большая часть пациентов, которые получали это лечение, оставались в живых и через 5 лет. Причем до этого у них не сработали все остальные стандарты терапии, включая химиетерапию и облучение.

Онкологи из Университетского колледжа Лондона рассказали о том, что многие из этих пациентов вообще полностью вылечились от рака. Впервые в истории медицины зарегистрировали такую ​​большую группу больных на поздней стадии опухолей кишечника, которая полностью вылечилась.

Лекарственная комбинация одобрена для использования у пациентов с раком кишечника, чья опухоль распространилась или метастазировала на другие части тела и не отвечает на химиетерапию. На территории Великобритании примерно 800 человек ежегодно имеют такой тип рака. Ранее для них не существовало никаких вариантов кроме паллиативного лечения.

Как действуют новые препараты

Такие опухоли имеют редкую генетическую мутацию, которая приводит к очень быстрому росту. Это невозможно контролировать с помощью химиетерапии. Проведенные в разных странах мира клинические исследования, организованные американским фармацевтическим гигантом Bristol Myers Squibb, показали, что комбинация из иммунотерапевтических препаратов ниволумаб и ипилимумаб дает очень положительные результаты.

Лекарства тренируют иммунную систему отыскивать и уничтожать раковые клетки. Результаты исследования показывают, что у 65% пациентов диагностируют уменьшение опухоли через 2,5 месяца. К тому же лекарства почти не вызывают побочных реакций.

Недавно ученые нашли способ, как активировать иммунную систему, чтобы она эффективно боролась с раком предстательной железы и запустила процесс гибели раковых клеток.