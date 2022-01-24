В исследовании приняли участие 616 студентов, которых ознакомили с двумя основными подходами улучшения настроения – когнитивной техникой и медитацией осознанности.

К теме У братьев и сестер людей с биполярным расстройством повышен риск онкозаболеваний

Использование когнитивного подхода предполагало выявление и переоценку негативных мыслей и убеждений. Между тем медитация осознанности определялась как осознание и принятие своих мыслей и чувств без попыток их изменить.

Участников поставили перед гипотетической ситуацией, в которой они могли бы применить свои навыки, в частности попросили представить, что друг не пригласил на праздник, на котором хотелось бы присутствовать. Оценив, как студенты справляются с этой "проблемой", ученые сообщили каждому (выбрав случайным образом), что один из двух навыков регуляции настроения у них хорошо развит, а другой – слаб.

В основной же части задания добровольцы должны были представить смерть близкого человека, и дополнительно слушали кантату Прокофьева "Александр Невский", которая усиливала печальную атмосферу. Как и ожидалось, это повлекло существенное ухудшение настроения у всех участников эксперимента.

Результаты эксперимента:

Скорость улучшения настроения не зависела от метода его регулирования.

Однако влияло то, сообщали ли добровольцам, что в их конкретном случае хорошо развит конкретный навык. Это помогало людям думать, что они работают со своими сильными сторонами, а не со слабыми.

Вероятно, если убедить человека, что он хорошо управляет настроением в конкретной стратегии, то таким образом можно вселить большую уверенность и настойчивость в использовании этого навыка, получив лучшие результаты.