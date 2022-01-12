Исследователи сделали вывод, что этот процесс, который считался необратимым, можно остановить и контролировать даже в том случае, когда он уже запустился. Это означает, что появился новый способ изучения заболеваний с нарушениями клеточной смерти, к примеру, рака или сепсиса.

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Пироптоз – это Это серия биохимических реакций, в которых участвует белок газдермин, который открывает в клеточной мембране большие поры и дестабилизирует клетку. Он играет важную роль в здоровом и больном организме, но его изучение сопряжено с трудностями, ведь механизмы пироптоза запускают непредсказуемые патогены, которые имеют неравноценное влияние на различные клетки и разных людей.

Для того, чтобы понять этот процесс, ученые из Университета штата Иллинойс разработали "оптогенетический" вариант газдермина, заставив его реагировать на свет. Отредактированный белок позволил им игнорировать непредсказуемое поведение патогена и разницу в реакции клеток.

Ученые провели много экспериментов

Исследователи активировали газдермин в различных экспериментах и условиях.

Они обнаружили, что при определенных обстоятельствах (к примеру, в случае концентрации ионов кальция) поры закрываются лишь за десятые доли секунды.

Такая реакция на внешние факторы позволяет сделать вывод, что процесс пироптоза регулируется динамически.

Это доказывает, что такая форма клеточной смерти – не билет в один конец. Процесс на самом деле имеет запрограммированную кнопку отключения и понимание возможностей управления этим процессом открывает новые пути для фармакологии,

– пояснил профессор Гэри Мо.

Открытие позволяет ученым искать лекарства, которые смогут регулировать процесс пироптоза в зависимости от потребности.