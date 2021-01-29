Ученые из Германии нашли у людей новый рецептор, который ингибирует инсулин. Если научиться на него влиять, это может навсегда избавить пациентов от диабета 1 и 2 типа.

Источник: Nature

Ученые из Центра Гельмгольца, что в Мюнхене, открыли рецептор, который ингибирует инсулин. Это позволяет разработать препараты для лечения диабета 1 и 2 типа без побочных эффектов, которые часто возникают на фоне регулярного приема инсулина.

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Инсулинорезистентность бета-клеток поджелудочной железы вызывает сахарный диабет. Если вернуть этим клеткам чувствительность к инсулину, это может помочь больным с диабетом 1 и 2 типа.

Дело в том, что современный инсулин, который сейчас принимают пациенты с диабетом, не лечит, а снимает симптомы.

100 лет назад открытие инсулина сделало из смертельной болезни хроническую, и с тех пор ничего не изменилось. Но исследователи нашли способ, как предотвращать гибели бета-клеток поджелудочной железы, что дает надежду на полноценное излечение больных.

Результаты исследования:

Ученые выяснили, что при диабете регуляция инцептора повышается. А вот блокировка передачи сигналов инсулина может способствовать развитию резистентности к нему.

Когда исследователи подавили функцию инцептора в бета-клетках, то передача сигналов инсулина и функциональная масса клеток поджелудочной железы увеличилась.

Результат был именно таким, на который мы надеялись – передача сигнала об инсулине и увеличение функциональной массы бета-клеток. Это делает рецептор очень перспективной мишенью для лечения первопричины диабета, потери и дисфункции бета-клеток,

– рассказал ведущий автор исследования Ансарулла, говорится на сайте Центра Гельмгольца.