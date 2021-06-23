Ученые хотят открыть природу иммунитета
Японские ученые пытались выяснить, что способствует высвобождению интерлейкина-1α во время активации действия врожденной иммунной системы. Этот механизм очень важен для глубокого понимания природы воспалительных заболеваний и реакций иммунной системы на вирусы и другие патогены.
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Из предыдущих исследований ученые знали, что важным игроком в этом процессе может быть белок газдермин D, однако до сих пор не могли определить его влияние на интерлейкин-1α (IL-1α).
Почему важно открытие
Ранее ученые выяснили, что активация инфламмасом приводит к разделению газдермина D на две части. Одна из них способствует образованию мембранных пор, которые в дальнейшем приводят к гибели клетки.
Теперь они попытались удалить газдермин D и обнаружили, что он почти полностью нарушает высвобождение IL-1α из клеток. Кроме того, зрелых IL-1α также не было.
Это заставило нас задуматься, что этот белок важен не только для высвобождения, но и для созревания IL-1α,
– заявил соавтор работы Такаши Суду.
Дальнейшие эксперименты подтвердили их гипотезу.
Газдермин D является ключевым белком для запуска воспаления
Оказалось, что образование пор с помощью газдермина D обеспечивает снабжение кальция и активацию ферментов кальпаина, что в результате превращает предшественников в зрелые IL-1α.
Это означает, что идентификация газдермина D, как регулятора иммунной функции и гибели клеток дает понимание того, как инфламмасомы в конечном итоге приводят к высвобождению IL-1α.